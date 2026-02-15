【モデルプレス＝2026/02/15】女優の尾碕真花が『卓上 尾碕真花 2026.4-2027.3カレンダー』（株式会社わくわく製作所）を3月21日に発売決定。あわせて、 大阪・東京でのお渡し会も開催されることがわかった。【写真】25歳朝ドラ女優「雰囲気違う」妹との密着ショット◆尾碕真花、卓上カレンダー決定完全撮り下ろしとなっている今作のテーマは「6 Color」。それぞれテーマカラーを決め、色鮮やかな6着の衣装ごとに表情や佇まい、溢