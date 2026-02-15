【モデルプレス＝2026/02/15】なにわ男子の道枝駿佑と生見愛瑠が、2月20日発売の『CanCam』4月号特別版（小学館）の表紙に登場する。【写真】なにわ道枝、白のガーベラで片目を覆った接近ショット◆道枝駿佑＆生見愛瑠「CanCam」表紙登場切なすぎる予告映像や、生見（本誌専属モデル）が歌う劇中歌「Wings」で注目。3月20日に公開される映画『君が最後に遺した歌』で、主人公・春人を演じる道枝と、ヒロイン・綾音を演じる生見の“