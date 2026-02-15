【モデルプレス＝2026/02/15】女優の木村文乃が2月14日、自身のInstagramを更新。栄養バランスの取れた和食メニューを披露し、反響を呼んでいる。【写真】1児の母・38歳女優「理想の食卓」ナス入り生姜焼きメインの夫用ご飯◆木村文乃、こだわりの「ナス入りしょうが焼き」披露木村は「ナス入りしょうが焼き」「キャベ千サラダ、マヨ」「シンプルだし巻き」「小松菜とトマトのおひたし」「めかぶ」「白菜としめじのおみそ汁」「炊