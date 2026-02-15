鹿児島県喜界町で14日、中学生が乗った自転車と軽乗用車が衝突し、中学生が重体となっています。 奄美警察署によりますと、14日午後3時半すぎ、喜界町志戸桶の町道の交差点で、軽乗用車と自転車が衝突しました。 この事故で、自転車に乗っていた町内の12歳の男子中学生が奄美市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 交差点に信号機はなく、中学生はヘルメットを着用していませんでした。 警察で事故の原因を調べ