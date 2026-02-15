14日夜、北九州市八幡東区のマンションの18階から小学6年生の男の子が転落して死亡しました。14日午後9時半ごろ、北九州市八幡東区西本町のマンションで「大きな音がして、男性が倒れていた」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、このマンションの18階に住む小学6年生の男の子が倒れていて、病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、男の子は、マンション18階の共用部分か