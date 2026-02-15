突然の歓声に、選手もビックリだ。嵐の二宮和也が１５日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿２日目（サンマリン宮崎）を電撃訪問した。二宮は大会を配信するNetflixで、WBCスペシャルサポーターを務める。存在に気付いた観客からは大きな歓声が。二宮は大きく手を振って応えると、そのままブルペンへと向かった。