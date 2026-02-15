15日の山形県内は各地で晴れて気温が上がる見込みで、山形市は最高気温が4月中旬並みとなる17度まで上がる予想です。屋根からの落雪やなだれなどに注意が必要です。山形地方気象台によりますと、15日の県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がっています。午前10時半現在の各地の気温は酒田市浜中で13.9度、鶴岡市鼠ヶ関で12.6度、山形で7.9度などすでに10度を超えている所があります。山形市内では、晴天のもと散歩を楽しむ人の姿