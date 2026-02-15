お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（39）が15日、出演予定だった準レギュラーを務めるTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）を体調不良のため欠席した。番組の冒頭でタレントの峰竜太が「本日出演予定だった『ニューヨーク』の屋敷さんなんですけど、きょうは体調不良ということでお休みということになりますので、よろしくお願いします」と伝えた。相方の嶋佐和也がピンで出演。嶋佐は「すみません」と謝り、「