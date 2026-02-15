ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。「Netflix 2026 スペシャルサポーター」に就任した嵐の二宮和也（42）が来場。ファンからの大歓声を受けた。二宮は球場を訪れ、三塁ベンチ前で球場を訪れたなにわ男子の藤原丈一郎や源田壮亮らと談笑。姿に気付いたファンから「二宮さーん」の歓声が上がると、手を振って応えるなど、気さくに歓声に応じた