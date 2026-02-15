2月13日（金）深夜に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、織田信成（バンクーバー五輪フィギュアスケート日本代表）と山口剛史（平昌五輪カーリング日本代表）がゲストとして出演。カーリングの切実なお金事情について語られた。【映像】「石1個で20万円」実はお金がかかる競技・カーリング五輪選手もバイトをしながら夢を追う開催中のミラノ・コルティナ五輪では、女子日本代表・フォルティウスが連日熱戦を繰