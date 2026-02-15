柔道の創始者として知られる嘉納治五郎の理念を伝える施設が、IPU環太平洋大学の岡山駅前グローバルキャンパスに開設されることになりました。 【写真を見る】柔道の創始者として知られる嘉納治五郎の理念を伝える施設を4月1日開設IPU・環太平洋大学【岡山】 きのう（14日）大学が発表したものです。 「嘉納治五郎記念スポーツイノベーションセンター」は日本の武術を国民が取り組める体育に発展させ