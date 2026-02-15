コロナ禍での感染者などに対する差別・偏見を検証することで、ハンセン病問題の根源を見つめ直そうというシンポジウムがきのう（14日）岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】コロナ禍で生じた差別偏見からハンセン病問題を考えるシンポジウム人権侵害の根源はどこにあるのか【岡山】 シンポジウムでは、ハンセン病回復者やその家族に対して行われた差別・偏見が、コロナ禍で再び患者や医療従事者に対して繰り返されたと