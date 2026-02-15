チロルチョコは2月9日、季節限定の「抹茶もち〈袋〉」を全国で発売しました。■春先シーズンに人気の抹茶を楽しめる和菓子風チロル「抹茶もち〈袋〉」は、春先から新緑の季節にかけてチロルチョコで手軽に抹茶を楽しんでほしいという想いから開発された商品です。抹茶チョコは宇治抹茶100％使用（抹茶原中に占める割合）し、抹茶本来の旨味とほどよい苦みを楽しむことができます。センターにもちグミを入れることで、何度もお口の