元総合格闘家で元プロレスラーの小川直也（57）が2月11日、自身のYouTubeチャンネル「小川直也の暴走王チャンネル」を更新。8日に亡くなった元プロレスラーの安田忠夫（享年62歳）をしのんだ。 【画像】「かわいいとセクシーが融合してる」STARDOMプロレスラー、カラフルニット×ビキニでグラビア登場ポップでキュートな姿に反響 「【緊急動画】“借金王”安田忠夫さんを偲んで…」というタ