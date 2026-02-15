極寒の今を乗り切ろうと奮い立たせるために、顔の印象を左右する唇には春の温もりを宿したいところ。そろそろ終わりを告げる、しんと澄み切った冬の空気との調和も忘れたくありません。そんなテンションを色で表現したのが、RMK「ザ マット リップカラー 11」の「低温ブラウンベージュ」です。シックなブラウンの奥に、やわらかなベージュと愛らしいピーチを溶かした絶妙カラー。クリーミーなマット質感で唇の色ムラをミュートしな