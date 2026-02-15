食物繊維でおいしく腸活できる！「海藻のおやつ」3選【画像を見る】おやつとしてはもちろん、きゅうりと合わせて一品に！「北海道歯舞産の酢昆布」寒い季節は家で過ごす時間が増えて、つい間食が増えがち。お正月に食べ過ぎた分を戻すのが大変…と感じている方も多いのでは。そんな時に取り入れやすいのが「海藻のおやつ」。低カロリーで食物繊維も豊富だから、無理なく続けられるのがうれしいポイントです。昆布やわかめを食べや