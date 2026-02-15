アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、サウジアラビアの公共投資資金（PIF）の運営に対する“ストライキ”を終え、復帰戦でゴールを記録した。C・ロナウドは自身が2023年から所属するアル・ナスルについて、同じくPIFによって運営されているアル・ヒラル、アル・アハリ・サウジ、アル・イテハドと同様の財政支援を受けていないことに憤慨し、運営改善を求めて試合出場をボイコットしていた。