ヘントに所属する伊藤敦樹が、今季リーグ戦４ゴール目を記録した。現地２月14日に開催されたベルギーリーグ第25節で、伊藤と今冬にチェコ１部のスラビア・プラハから期限付き移籍で加入した橋岡大樹を擁するヘントが敵地でシャルルロワと対戦。３−２で勝利した。 この一戦に先発した27歳MFは11分に先制点を奪う。敵陣ボックス内で味方のクロスに右足のダイレクトで合わせる。シュートは相手に当たったものの、ゴールに