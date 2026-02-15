［J１百年構想リーグEAST第２節］鹿島 １−０ 横浜／２月14日／メルカリスタジアム 開幕戦は退場者を出したこともあり、アウェーでFC東京に敗れていた鹿島が、ホームの開幕戦では、苦しみながら横浜に競り勝ってみせた。決勝弾が生まれたのは76分だ。自陣、低い位置から途中出場のキャプテン・柴崎岳がFW鈴木優磨の動きを見逃さずにロングフィード。裏に抜け出した鈴木は左サイドで起点になり、その落としを左SB小川諒也