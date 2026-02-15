昨夜遅く、大阪・道頓堀で男が少年3人を刃物で刺して1人が死亡した事件で、警察は逃走していた男を逮捕しました。午前0時前、大阪・ミナミの道頓堀にあるビルの1階で、17歳の少年3人が男に刃物で刺されました。このうち奈良県田原本町の鎌田隆之亮さん（17）が死亡。ほかの少年2人（17）も病院に搬送されました。男は逃走していましたが、警察は21歳の男を緊急逮捕したということです。少年らと男は何らかのトラブルになっ