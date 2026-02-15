ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、カップ入りスープ「じっくりコトコト 超盛Bakery」シリーズ3商品を2026年2月16日に発売する。「カレーパン風」「オニオングラタン風」「濃厚コーンポタージュ」パンが主役の"食事スープ"「じっくりコトコト 超盛Bakery」が登場。主食にもなるようなパンを楽しめるメニューで、食べ応えがあるため男性にも好まれるという観点で、こだわってフレーバーを選定したという。「じっくりコトコト 超