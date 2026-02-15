仮面ライダー生誕50周年記念作品の『仮面ライダーリバイス』（2021年）の『小説仮面ライダーリバイス』（著・原作：木下半太、石ノ森章太郎）が2日に講談社から発売となった。オリコンニュースでは、前田拳太郎（五十嵐一輝／仮面ライダーリバイ役）、日向亘（五十嵐大二・カゲロウ／仮面ライダーライブ・仮面ライダーエビル役）にインタビューを実施。『仮面ライダーリバイス』の思い出や小説の感想、これからの夢など、さま