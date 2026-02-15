米女子ゴルフツアーの今季第2戦ホンダLPGA（19日開幕、タイ）に出場する勝みなみ（27＝明治安田）が15日、羽田空港からタイに出発した。米ツアー本格参戦4年目の初戦に臨む勝は「（オフは）基本練習をしっかりやって土台を太くしてきた。今季は優勝できると思う。自信を持って行きたい。初戦で試合勘もつかめていないとは思うけど、いいスタートを切りたい」と意気込みを語った。2025年はAIG全英女子オープンでメジャー自己