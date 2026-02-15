Travis Japanの松倉海斗が出演するフジテレビ系バラエティー『クイズ！イケメンパラダイス』（後11：15〜）が15日から3週にわたり放送される。松倉が直談判して実現したという同番組は、MCに山里亮太（南海キャンディーズ）を迎え、令和をときめくイケメンたちが、顔でもなく、歌でもなく、ダンスでもなく…“頭”を使って格好いいところを魅せるイケメンクイズ番組。芸能界屈指のイケメンと芸人たちが、超常識クイズに挑む。【