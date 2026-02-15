阪神の沖縄・具志川キャンプ第3クール5日目の15日、平田勝男2軍監督(66)が全体練習前にナインを集めて言葉を投げかけた。指揮官は数分間、時折厳しい口調で「チャンスは一瞬」などと口にして選手に喝。前日14日も中日との練習試合で4安打に終わった打線に関して「練習試合言うたってこれ評価やからね？全く物足りない」と苦言を呈していた。キャンプも終盤に突入し、競争も激化。主力の調整ペースも上がってくるだけに若手は