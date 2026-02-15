漫画『天は赤い河のほとり』がテレビアニメ化され、2026年夏に放送されることが発表された。画業45周年を迎える原作者・篠原千絵の作品初となるテレビアニメ化となり、連載終了から24年経てのアニメ化で、監督は小林浩輔（『ワッチャプリマジ！』ほか）、アニメーション制作はタツノコプロが担当する。【画像】画力すごい！尊い…ユーリとカイル原作者・篠原千絵が描いた記念イラスト『天は赤い河のほとり』は、1995年〜2002