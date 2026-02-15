「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）阪神の森下翔太外野手がフリー打撃中、松井秀喜氏に自らアドバイスを求めるシーンがあった。フリー打撃が始まり、グラブを持っていた森下は打撃ケージ裏にいた松井氏のもとへ自ら歩み寄っていった。松井氏も真剣な表情でペットボトルをバットがわりにしてアドバイス。さらに森下が投手のモーション、松井氏がバッターの動きを実演し、タイミングの取り方などを伝えた模様だ。さらに