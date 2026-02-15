◇練習試合巨人―広島（2026年2月15日沖縄セルラー）巨人は15日、広島と今季初の対外試合に挑む。先発が発表され“開幕投手”はドラフト1位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が立ち、「4番・三塁」には24年ドラフト1位・石塚裕惺内野手が入った。巨人のスタメンは以下の通り。（二）門脇（右）皆川（遊）泉口（三）石塚（一）リチャード（中）佐々木DH荒巻（左）知念（捕）山瀬先発竹丸