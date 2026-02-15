BSテレ東は17日午後7時から『自給自足ファミリー2026冬【秘境で発見！仰天生活…大自然と生きる家族物語】』を放送する。【番組カット】おいしそう…冬野菜と肉のうま味たっぷりのシシ鍋4年半前、福井県の山間の集落に移り住んだ32歳の夫と29歳の妻。築140年の古民家を改修し、4ヶ月の長男の3人暮らしをしている。夫は東京でIT企業に就職。休日は旅に出る生活を送っていた。しかし、もっと気ままに全国を旅してみたいと、退