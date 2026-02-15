俳優の小泉孝太郎が１５日放送のフジテレビ系「かのサンド」にゲスト出演。誰も共感できない独特の食のこだわりを明かして周りをドン引きさせた。この日は、サンドウィッチマン、狩野英孝と横浜の街を散歩。それぞれ独特の食のこだわりを話したが、小泉は「僕一番、最近恥ずかしいの…、ゴルフ場行ってもそうなんですけど、ランチの時間でも…４０歳過ぎてから気付いたんですけど、自分って熱いもの苦手なんだなと。自分は猫舌