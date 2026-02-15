県内に住む外国人の数が前の年より1割以上増加し、2万3000人近くとなり、過去最多となりました。県によりますと去年12月末時点で住民登録をしている外国人の数は2万2892人でした。これは前の年と比べ2300人あまり増えていて過去最多となりました。国籍別にみると、ベトナム人が5839人と最も多く、次いで中国人、インドネシア人となっています。このうち、増加の幅が最も大きかったのはインドネシア人で前の年より800人増えています