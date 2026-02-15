石川県内は、各地で気温が上がり、金沢や輪島など4月上旬から中旬並みの暖かさとなっているところもあります。高気圧に覆われた県内は、南寄りの暖かい空気が流れ込んだ影響で、各地で気温が上がっています。午前11時過ぎまでの最高気温は金沢で15.1℃小松で16.9℃と、6つの地点でことし1番の気温となり4月上旬から中旬並みの暖かさとなっています。兼六園では、青空と雪吊りのコントラストや、13日に開花が発表された梅の花を楽し