【「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」テレビCM】 2月15日より順次放送 東宝が展開するゲーム事業レーベルTOHO Gamesは、Android/iOS/Steam用稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」初のテレビCMを2月15日より順次放送する。 稲作の奥深さをアプリで手軽に楽しめる本作ならではの魅力をより多くの方に届けた