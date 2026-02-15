侍ジャパンの宮崎合宿が14日からスタート野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎強化合宿2日目（サンマリン宮崎）が15日、スタートした。嵐・二宮和也さんが球場に姿を見せ、ブルペンなどを視察。場内は騒然とした。3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は米配信大手のNetflix（ネットフリックス）が日本国内でのライブ配信を行う。同社が1月30日、俳優の渡辺謙氏を「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシ