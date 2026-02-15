「政治家としての責任の取り方をどうするか」先の衆院選で高市早苗首相（64）の自民党が歴史的大勝を収めたことで、マスコミを取り巻く環境に変化が起きそうだ――。選挙期間中、高市首相には「週刊文春」で旧統一教会との疑惑や“政治とカネ”の問題が報じられたが、テレビ各局は軒並みスルー。投開票日の選挙特番でもまるで申し合わせたかのように、関連する質問は飛ばなかった。「今回の選挙特番は全体的に大人しかった印象。以