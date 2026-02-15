知らずにやっていない？猫が心を閉ざす暴言・態度5つ 猫との関係は、日々の小さな積み重ねで築かれていくものです。しかし、何気なくしている声かけや態度が、実は猫の心を傷つけていることも。 ここでは、猫の信頼を損ねやすいNG行動や言葉を5つ紹介します。猫との距離を感じるようになったときは、自分の接し方を見直すきっかけにしてみてください。 1.大声で叱る・怒鳴る イタズラや問題行動を見たとき、大声で「こ