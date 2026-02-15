2025年11月から開催中の【モスバーガー】とサンリオの人気キャラクター、マイメロディとクロミのコラボキャンペーン。2月5日からは、第3弾となるスペシャルセットが発売されています。ネット特別予約は1月で終了したものの、店頭分の販売期間は2月28日までのため、まだまだゲットするチャンスは残っています。そこで今回は、可愛すぎる「コラボグッズ」を紹介します。 気になるスペシャルセットの中身は