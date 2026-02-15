シント＝トロイデンの山本理仁が評価を高めているベルギー1部シント=トロイデンのMF山本理仁は出番の限られていた昨季までとは立場を一変させた。今季は23試出場で4得点5アシストをマーク。現地メディアでもその活躍が絶賛されている。24歳の山本は2023年に1年間の期限付移籍でガンバ大阪からシント=トロイデンへ移籍し、翌年完全移籍へと移行した。1年目は28試合、2年目の昨季は18試合に出場するもその大半が途中出場という