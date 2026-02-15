錯視とは視覚系で発生する錯覚の一種であり、実際には存在しないものが見えたり実際とは異なるものが見えたりする現象のことを指します。錯視の発生するパターンについて多種多様なものが知られていますが、CSSを利用して様々な錯視を実体験できるサイトが「CSS Optical Illusions」です。CSS Optical Illusionshttps://alvaromontoro.com/blog/68091/css-optical-illusions◆ポッゲンドルフ錯視ポッゲンドルフ錯視とは長方形など