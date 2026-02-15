お笑いタレント・ゆってぃの妻としても知られる、石川あんなが14日にインスタグラムを更新。新たなヘアスタイルを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】ゆってぃの妻・石川あんな、ファン称賛のボブヘア（4枚）石川が「髪切ったよーー！ひさしぶりのボブ！」と投稿したのは複数の近影。写真にはロングヘアをばっさりとカットしボブになった彼女の姿が収められている。投稿の中で石川は「妊娠前くらいから毛先