巨人の沖縄・那覇での第二次キャンプがいよいよスタート。ライブＢＰも行われ初日から一気に実戦モードに入り、開幕へ向けたサバイバルが始まった。あす１５日からは広島との練習試合が行われ、開幕１軍をかけた戦いが本格化していく。そんな中、スポーツ報知のＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」が開幕二塁争いを占った動画を配信した。両股関節の手術から復帰を目指す吉川尚輝内野手は３軍で調整中。以前、同番組では