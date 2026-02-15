◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）高校生男子１０キロは、東京・拓大一の古屋瑠佐（ふるや・りゅうさ、２年）が２９分５４秒の大会新記録で優勝した。２４年に駒大高の菅谷希弥（のぞみ、現駒大２年）がマークした３０分１秒の大会記録を７秒更新。起伏が厳しいコースで初めて３０分の壁を破った。昨年１２月の全国高校駅伝７位と大健闘した拓大一が上位を独占。３０分１８