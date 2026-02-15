認知症について正しい知識を学び、理解を深めてもらおうと、14日、沼津市で市民らを対象にした講演会が開かれました。沼津市のプラサヴェルデで開かれたこの講演会は、沼津市長寿福祉課が開いたもので、会場には、およそ200人の市民が集まりました。講演会では、介護経験者から認知症の基礎知識について学んだ後、認知症の母親とダウン症の姉を見守った経験を書き記したエッセイがベストセラーになったお笑い芸人のにしおか