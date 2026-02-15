８日、昆明の斗南花卉市場で花を手に自撮りする客。（昆明＝新華社配信／薛瑩瑩）【新華社昆明2月15日】中国雲南省昆明市の斗南花卉（かき）市場は、春節（旧正月）用の生花を買い求める市民や観光客でにぎわい、年越しムードに包まれている。８日、昆明の斗南花卉市場で花を選ぶ客。（昆明＝新華社配信／薛瑩瑩）８日、昆明の斗南花卉市場で花を整える店員。（昆明＝新華社配信／薛瑩瑩）８日、昆明の斗南花卉市場に並ぶ花。（