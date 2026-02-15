高齢者にマッサージをする社区（コミュニティー）の医療スタッフ。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト2月15日】中国内モンゴル自治区フフホト市は、ビッグデータや人工知能（AI）で市民のニーズに応え、「温もりあるテクノロジーと心地よい介護」を実現している。ボタンを押すだけの緊急通報からグラム単位で計量するスマート食堂、個々のニーズに合わせたリフォームまで、取り組みは多岐にわたる。フフホト市スマート