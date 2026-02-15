きょう未明、東京・西東京市で飲食店兼住宅など2棟が焼ける火事があり、男性の遺体が見つかりました。きょう午前1時半ごろ、西東京市保谷町で「ガスが爆発した」と近くの住民から119番通報がありました。東京消防庁などによりますと、2階建ての飲食店兼住宅で火事があり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、隣接する建物にも延焼し、あわせて50平方メートルが焼けました。また、火元の飲食店の1階からは男性の遺体が見つか