JRAの福永祐一調教師（49）が、14日深夜にABEMAで生配信された「サウジカップ2026」にゲスト出演。史上初の連覇したフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）の勝負を分けたポイントを解説した。連覇を狙ったフォーエバーヤングはスタートでやや遅れた。しかし上手く好位のインでレースを運んだ。3コーナーでは窮屈になる場面もありながら、4コーナーでは先頭を走っていた米国馬のバニシングが少し外に膨れたため