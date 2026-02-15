きょうの県内は各地で晴れています。日中の予想最高気温は4月中旬並みの春の陽気となる見込みです。きょうの県内は、高気圧に覆われ晴れて青空が広がり気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、富山市で16.2度氷見市で16度ちょうどなど各地でことし一番の暖かさとなっています。富山市の富岩運河環水公園では、上着を脱ぐなど薄着で散歩する人の姿が見られました。きょう日中の予想最高気温は、富山市、高岡市ともに17度