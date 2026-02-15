静電気を受けて大変身してしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で15万3000回再生を突破し、「宇宙人かと思いました」「思ってた以上にスーパーサイヤ犬だった」「ケセランパサランみたいw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ソファにいる犬たちが『静電気』を身にまとってしまい…想像を超える『衝撃の髪型』】 ソファの上にいる犬たちが… TikTok