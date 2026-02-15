ケージに入りたくない犬と、どうしても入ってほしい飼い主さんとの攻防戦で見せた、必死すぎる抵抗の様子がTikTokで注目されています。投稿したのは、シーズーのRuruちゃんと暮らす「ruru_biyori Ruruとの暮らし」さん。投稿から25.3万回以上再生され、「逃れる方法を熟知してる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『絶対にケージに入りたくない犬』VS『入れたい飼い主』 全力すぎる抵抗の